Borsa: -0,6% Atlantia, il mercato aspetta l'Opa Benetton

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - In rosso ma limita le perdite Atlantia a Piazza Affari, con il titolo che cede lo 0,6% a 21,69 euro, in un mercato in calo dell'1,6%. Anche ieri le azioni avevano perso oltre l'1%, portando la capitalizzazione sotto i 18 miliardi. Il tutto mentre l'Opa della famiglia Benetton con il fondo Blackstone potrebbe arrivare gia' domani. La proposta targata Ponzano Veneto, scrive Il Sole 24 Ore, punterebbe al delisting del gruppo e sarebbe frutto di una lunga riflessione.

L'operazione prevederebbe la realizzazione di un veicolo a maggioranza italiana (circa 60-40%), che promuova l'Opa.

Coinvolti anche i due partner storici di Edizione, ossia il fondo di Singapore Gic e Fondazione CrT. Il prezzo ipotizzato da varie indiscrezioni di stampa e' in un range di 22,5-23 e 24-25 euro per azione. Sul fronte finanziario, Atlantia a breve incassera' oltre 8 miliardi derivanti dalla cessione di Aspi e' plausibile che in consorzio possa ottenere dalle banche finanziamenti per lo stesso ammontare. Da capire, a questo punto, cosa faranno Gip e Brookfield. Il mercato sembra scettico sulla possibilita' che un'Opa ostile possa avere successo. Gli stessi fondi hanno a piu' riprese fatto capire di volersi muovere in maniera amichevole. 'Una guerra a colpi di offerte appare poco probabile', dicono gli analisti di Banca Akros, che hanno un giudizio "accumulate" sul titolo con target price a 18,5 euro.

Chi

(RADIOCOR) 12-04-22 10:01:47 (0222)INF 5 NNNN