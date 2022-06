Borsa: +0,3% Bper, prosegue la serie positiva dopo ok Antitrust a Carige

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 giu - Prosegue la serie positiva di Bper Banca in Borsa, con il titolo che sale dello 0,3% a 1,1918 euro. Ieri le azioni hanno sfiorato quota 2 euro, soglia mai toccata dal 23 febbraio scorso prima dell'avvio della guerra in Ucraina. Nelle ultime tre settimane sono salite di quasi il 30%. Ieri e' arrivato l'ok Antitrust all'acquisizione del controllo di Carige mediante acquisto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi dell'80% del capitale: l'operazione dovrebbe essere formalizzata entro questa settimana, secondo le indiscrezioni, e ad essa seguira' il lancio dell'opa sulle quote di minoranza. Nell'ambito della decisione, l'Antitrust ha indicato a Bper la cessione di 48 filiali (13 in Sardegna, 19 in Liguria, 4 in Toscana, 7 in Emilia Romagna, 5 nel Lazio, pari a circa il 12% delle rete di sportelli complessiva di Carige) al Banco Desio, che ha formulato un'offerta vincolate per le filiali, gia' sottoscritta.

'Ricordiamo - dicono gli analisti di Equita - che Bper ha gia' ricevuto l'autorizzazione da parte della Bce e dell'Ivass per l'acquisizione della partecipazione di controllo in Carige e che il closing definito del deal e' atteso entro la prima decade di giugno'. Come gia' comunicato, a seguito dell'acquisizione, Bper promuovera' un'Opa sul restante 20% di Carige non detenuto, riconoscendo un corrispettivo di 0,8 euro per azione.

Chi

(RADIOCOR) 02-06-22 09:57:20 (0190) 5 NNNN