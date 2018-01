Notizie Radiocor - Prima Pagina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 gen - La seduta a Wall Street e' iniziata in rialzo permettendo a Dow Jones Industrial Average e all'S&P 500 di spingersi oltre i record raggiunti ieri in chiusura. Tutti e tre i principali indici si apprestano ad archiviare la quarta settimana di fila in rialzo. Gli investitori stanno digerendo il discorso tenuto da Donald Trump a Davos e una serie di dati macroeconomici oltre a una pioggia di trimestrali. Dalla localita' svizzera che ha ospitato il World Economic Forum, il presidente americano ha invitato il mondo intero a investire in Usa e che "America First" non significa un'America da sola. Il leader Usa ha detto di volere un campo da gioco equo, specialmente in campo commerciale. Dal fronte macroeconomico, la lettura preliminare del Pil del quarto trimestre 2017 e' stata pari a un +2,6% ma le attese erano per un +2,9%; il 2017 e' stato comunque l'anno migliore dal 2017; gli ordini di beni durevoli a dicembre sono aumentati del 2,9%, ben oltre le stime per un +0,7%. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow sale di 59 punti, lo 0,22%, a quota 26.451,7. L'S&P 500 aumenta di 9 punti, lo 0,3%, a quota 2.848. Il Nasdaq Composite sale di 29 punti, lo 0,4%, a quota 7.440,6. Il petrolio a marzo al Nymex segna un +0,02% a 65,52 dollari al barile.

