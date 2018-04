Notizie Radiocor - Prima Pagina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - - Milano: 'Be Inspired. The key success factors for growth', incontro congiunto Comitato Leonardo - ELITE dedicato ai driver di crescita per l'impresa

- Milano: Investor Day Eni. Partecipano il Ceo Claudio Descalzi e il Cfo Massimo Mondazzi

- Milano: assemblea Recordati. Per bilancio al 31/12/17, proposta piano stock option, proposta autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie

- Milano: assemblea Italmobiliare. Per bilancio al 31/12/17, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie

- Roma: Comitato Esecutivo Abi. - Roma: convegno Open Fiber e Askanews 'Italia a tutta fibra - Scenari e prospettive dello stato della banda larga in Italia e nel mondo'. Partecipano, tra gli altri, Franco Bassanini, presidente cdA Open Fiber; Domenico Arcuri, a.d. Invitalia; Roberto Loiola, a.d. Sirti; Stefano Pileri, ceo Italtel; Domenico Tudini, a.d. Infratel. - Roma: Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene all'incontro organizzato dalla Fondazione De Gasperi 'A 70 anni dalle elezioni del 1948. Riunire storia e futuro nei valori degasperiani: Europa, atlantismo e giustizia sociale'. - Washington: Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Alle ore 8,30 'Global Financial Stability Report'. Alle ore 9,30 'Fiscal Monitor'. I lavori proseguono fino al 22 aprile. - Roma: Istat, fatturato e ordinativi dell'industria, febbraio. - Eurozona: Acea presenta i dati relativi al mese di marzo sulle immatricolazioni di autovetture in Europa

- Gran Bretagna: inflazione, marzo. - Eurozona: inflazione, marzo.

