Notizie Radiocor - Prima Pagina

Ftse Mib chiude seduta a -0,17%. Euro/dollaro verso 1,23 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - La guerra commerciale Usa-Cina e i dati in parte deludenti sul mercato del lavoro Usa che fanno indietreggiare il dollaro hanno piegato i listini azionari europei che, guardando alla netta correzione di Wall Street, hanno chiuso tutti in rosso. Francoforte e' stata la peggiore (-0,5% il Dax30), mentre Piazza Affari ha comunque limitato allo 0,17% la correzione dopo la brillante seduta di ieri: nell'intera settimana, fatta di solo quattro giorni per le festivita' pasquali, Milano ha comunque guadagnato nel complesso il 2,2%. Protagonista assoluta Telecom Italia: dopo il +5% circa di ieri, le azioni sono balzate di un altro 6,9% toccando i massimi da agosto 2017 grazie alla conferma dell'intenzione di Cdp di entrare nel capitale con una quota fino al 5%. Denaro sulle utility a cominciare da A2a e Snam (+1,2%) ma bene anche Italgas (+1%) che ha annunciato una acquisizione in Sardegna. Tra i bancari in luce Ubi (+0,9%) tornata ad allontanare ogni ipotesi di aggregazione con Mps. Per la banca senese nuovo exploit (+5,5%) grazie alla migliorata raccomandazione di Barclays e alla buona reazione degli investitori agli incontri con la comunita' finanziaria londinese nel corso dei quali il management ha confermato il percorso di ristrutturazione previsto dal piano

L'euro/dollaro e' tornato a viaggiare verso 1,23 dopo il rapporto di marzo sul lavoro Usa, che ha evidenziato un incremento piu' moderato delle attese dei nuovi posti: il cambio si attesta a 1,2272. Petrolio in netto calo: il Wti a 62,37 dollari al barile (-1,9%), il Brent a 67,4 dollari al barile (-1,2%).

Fon

(RADIOCOR) 06-04-18 17:45:11 (0509)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN