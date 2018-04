Notizie Radiocor - Economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Cresce in seno alla Bce la preoccupazione per le conseguenze di un possibile conflitto commerciale su larga scala capace di coinvolgere le maggiori potenze economiche mondiali. L'indicazione emerge dalle minute relative all'ultimo meeting della Bce pubblicate oggi. Nella riunione viene segnalata "una diffusa preoccupazione" per l'aumento dei rischi connessi ai conflitti commerciali", che potrebbero "avere un impatto negativo sull'attivita' per tutti i Paesi coinvolti". La Bce avverte anche potrebbero "insorgere effetti negativi sulla fiducia degli operatori di mercato coinvolti" anche legati ai movimenti del tasso di cambio: "E' stato osservato che i recenti movimenti del tasso di cambio dell'euro sembrano riguardare maggiormente gli shock relativi alla politica monetaria e meno i miglioramenti delle prospettive macroeconomiche. Questo - osserva la Bce - suggerisce che l'apprezzamento del tasso di cambio potrebbe avere un impatto piu' negativo sull'inflazione".

