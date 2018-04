Notizie Radiocor - Commenti

Bene i finanziari, in coda al listino ancora St (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 apr - Alla soglia di meta' giornata di contrattazioni le Borse europee accelerano il passo, dopo una prima parte di seduta anemica. Milano, Parigi e Londra sono le migliori con un guadagno di circa mezzo punto percentuale, seguono Madrid (+0,22%) e Francoforte (-0,11%). I riflettori restano puntati sull'andamento del petrolio, in attesa di capire cosa emergera' dal vertice Opec a Gedda, a cui partecipa anche la Russia. L'obiettivo e' estendere gli attuali tagli alla produzione Gli investitori cercano di chiudere la settimana su toni positivi, nonostante le pressioni al ribasso del settore dei microprocessori, tra i peggiori di oggi, dopo le stime deludenti del colosso taiwanese Taiwan Semiconductor Manifacturing, maggior produttore di chip conto terzi al mondo, e il taglio del 4,4% della forza lavoro da parte dell'americana Qualcomm. Infatti, a Milano St e' tra le peggiori del Ftse Mib (-1,77%) e, in Europa, perdono terreno anche Infineon (-1% a Francoforte), Bae Systems (-1,69% a Londra) e Asml (-1,34% ad Amsterdam). Sul listino principale vanno bene Telecom (+1,79%) e i finanziari, con Unipol (+1,72%) e Ubi Banca (+1,7%) capofila. Poco mosse Yoox-Net-a-Porter (+0,05%) e Ferragamo (-0,17%) dopo le rispettive assemblee, mentre viaggia a passo piu' rapido Atlantia (+0,89%). Maglia nera per Campari (-1,9%). Fuori dal listino principale bene Astaldi (+2,5%), sulle indiscrezioni del Sole 24 Ore su un interesse del gruppo giapponese Ihi e dell'indiana Reliance Infrastructure a una partnership industriale. Sul fronte valutario l'euro si conferma al di sopra della soglia degli 1,23 dollari, ma si indebolisce ulteriormente (al momento vale 1,2306 dollari, contro gli 1,2343 dollari dell'apertura e gli 1,2382 di ieri). La moneta unica e' scambiata a 132,41 yen, contro i 132,68 yen dell'avvio e i 132,88 yen del giorno precedente, mentre il cambio dollaro/yen e' a 107,59. In modesto calo i prezzi del petrolio: i future del Wti a giugno scendono dello 0,15% a 67,98 dollari al barile, mentre quelli a giugno del brent calano dello 0,12%% a 73,7 dollari.

Ars-

(RADIOCOR) 20-04-18 13:15:04 (0333)NEWS 5 NNNN