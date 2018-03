Notizie Radiocor - Commenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Le principali piazze europee partono poco mosse e sostanzialmente stabili, all'indomani di una seduta positiva, sostenuta dalle decisioni della Banca centrale europea, che come previsto ha lasciato invariati tassi e guidance, ma ha eliminato il riferimento al fatto il Qe potrebbe continuare nel caso in cui lo scenario peggiorasse, cosa che e' stata presa come un voto di fiducia sull'economia. In avvio Milano segna un +0,05%, Parigi perde lo 0,05%, Londra sale dello 0,06%, Francoforte cede lo 0,08% e Madrid segna un +0,09%, trainate anche dalla chiusura positiva di Wall Street ieri (il Dow Jones ha guadagnato lo 0,38%) e dal buon andamento delle piazze asiatiche (Tokyo ha finito a +0,47% sull'annuncio di un futuro incontro tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un). Messi per il momento in stand-by i timori di una guerra commerciale con gli Stati Uniti (il presidente Donald Trump ha imposto dazi su alluminio e acciaio, ma ha esentato Canada e Messico, aprendo a eventuali altri "sconti" per i "Paesi veramente amici", notizia potenzialmente positiva per l'Europa), l'attenzione oggi sara' catalizzata dal dato sull'occupazione americana, in arrivo alle 14.30 italiane. In particolare, si guardera' all'andamento dei salari orari, che in febbraio sono saliti al passo annuo piu' rapido dal 2009 (+2,9%), facendo temere un'accelerazione dell'inflazione e dunque delle strette della Federal Reserve. Sul fronte macroeconomico, nel Vecchio Continente il focus e' sui dati sulla produzione industriale in Germania, Francia e Gran Bretagna e sui prezzi alla produzione in Italia. Per quanto riguarda i titoli, A2a parte in rialzo dello 0,34%, sulle indiscrezioni riportate da Radiocor sul fatto che la Multiutility della Lombardia, che si sviluppera' attorno ad Acsm-Agam e sotto la regia industriale di A2a, e' praticamente in dirittura d'arrivo. La migliore del Ftse Mib e' Telecom (+1,39%), in attesa dell'incontro tra l'amministratore delegato Amos Genish e il fondo Elliott. Dopo gli aumenti precedenti, rallenta il passo invece Mediaset (+0,05%), che potrebbe essere coinvolta in un matrimonio tra media e Tlc. Tenaris cede lo 0,55%, dopo l'imposizione dei 'dazi selettivi' da parte dell'amministrazione americana. In coda al Ftse Mib Ferragamo (-1%) dopo la pubblicazione dei conti. Fuori dal listino principale, scatta Creval (+2,17%), dopo che l'aumento di capitale e' andato in porto (e' stato raccolto sul mercato l'83% dei 700 milioni richiesti), mentre Autogrill (+4%) all'indomani del bilancio. Sul fronte valutario l'euro si attesta al di sopra della soglia degli 1,23 dollari (al momento vale 1,2316 dollari, dopo la chiusura di ieri a 1,2421). La moneta unica e' scambiata a 131,47, contro i 131,83 yen del giorno precedente, mentre il cambio dollaro/yen e' a 106,75. In modesto calo i prezzi del petrolio: i future del Wti ad aprile salgono dello 0,35% a 60,33 dollari al barile, mentre quelli a maggio del brent aumentano dello 0,47% a 63,91 dollari.

